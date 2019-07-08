ИА «Ореанда-Новости». Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что мужчины умнее женщин, пишет «Интерфакс».



Своё заявление Смирнов сделал, выступая в эфире радио «Радонеж». Он отметил, что в большинстве мужчины умнее женщин. «Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но всё-таки это редкость», - заявил священник.



При этом Смирнов отметил, что женщины более терпеливы и в них больше любви.