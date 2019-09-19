ИА «Ореанда-Новости». Официальный представитель Русской православной церкви Владимир Легойда заявил, что отказ священников от крещения малышей, которые родились через ЭКО, противоречит учению церкви, пишет «Интерфакс».



Легойда напомнил, что в документе, который принял Синод Русской церкви в 2013 году, сказано, что младенца можно крестить по родителей-восприемников. При этом там идёт речь и о малышах, которые появились на свет с помощью суррогатной матери.



Ранее протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что он против крещения малышей, которые родились благодаря процедуре ЭКО или суррогатного материнства.