18.05.2019, 15:14
В РПЦ заявили, что Порошенко может оказаться на скамье подсудимых
ИА «Ореанда-Новости». В Русской православной церкви полагают, что на Украине многое изменится, когда в должность вступит избранный президент страны Владимир Зеленский.
В РПЦ не исключают, что действующий президент Пётр Порошенко и его команда могут оказаться под следствием. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион отметил, что Зеленский выглядит человеком, который не будет следовать политике Порошенко.
Он призвал новое украинское руководство не продолжать политику Петра Порошенко в части дискриминации русского языка.
В РПЦ не исключают, что действующий президент Пётр Порошенко и его команда могут оказаться под следствием. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион отметил, что Зеленский выглядит человеком, который не будет следовать политике Порошенко.
Он призвал новое украинское руководство не продолжать политику Петра Порошенко в части дискриминации русского языка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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