В РПЦ не исключают, что действующий президент Пётр Порошенко и его команда могут оказаться под следствием. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион отметил, что Зеленский выглядит человеком, который не будет следовать политике Порошенко.Он призвал новое украинское руководство не продолжать политику Петра Порошенко в части дискриминации русского языка.