ИА «Ореанда-Новости» Представители Роскомнадзора сообщили, что в российском Интернете значительно увеличилось количество веб-сайтов, предлагающих приобрести поддельные документы.

В течение января – апреля 2019 года сотрудники ведомства заблокировали 4,6 тысячи интернет-ресурсов, реализующих внутренние российские паспорта, водительские права и другие фальшивые документы, в то время как год тому назад за аналогичный период было заблокировано лишь около тысячи подобных сайтов.

Статистические данные органов внутренних дел также подтверждают разрастание данного вида преступной деятельности. При этом наибольшее количество преступлений в данной сфере было выявлено в 2017 году – более 36 тысяч. Что касается 2018 года, пресс-служба МВД сообщила о более чем 35 тысячах случаев подделки документов и задержании в связи с этим более 16 тысяч человек.