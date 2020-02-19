ИА «Ореанда-Новости»Маргарита Пахноцкая, занимающая должность заместителя руководителя Российского антидопингового агентства (РУСАДА), выразила согласие с нападками на Александра Логинова биатлонистов из других стран. Её высказывание передает Национальная служба новостей, сообщает Lenta.ru. 

Пахноцкой заявлено, что российскому биатлонисту было известно о том, что он употребляет допинг, в связи с чем он и был отлучен от соревнований. По её словам, невозможно представить, что Логинов случайно употребил допинг. Она отмечает, что Александром Логиновым был нарушен закон, и он уже за это понёс ответственность. 

Пахноцкая говорит, что Логинову нужно быть готовым к тому, что репутация пока у него такова.  

Также представитель РУСАДА сказала, что спортсмены из Норвегии, которые попались на допинге, оказались под ограничениями из-за своей халатности. По её словам, они не употребляли намеренно запрещённые препараты.