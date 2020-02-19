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Её высказывание передает Национальная служба новостей, сообщает Lenta.ru.Пахноцкой заявлено, что. Она отмечает, что Александром Логиновым был нарушен закон, и он уже за это понёс ответственность.Пахноцкая говорит, что Логинову нужно быть готовым к тому, что репутация пока у него такова.Также представитель РУСАДА сказала, чтоПо её словам, они не употребляли намеренно запрещённые препараты.