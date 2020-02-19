19.02.2020, 08:25
В РУСАДА согласились с нападками биатлонистов из Норвегии на Логинова
ИА «Ореанда-Новости». Маргарита Пахноцкая, занимающая должность заместителя руководителя Российского антидопингового агентства (РУСАДА), выразила согласие с нападками на Александра Логинова биатлонистов из других стран. Её высказывание передает Национальная служба новостей, сообщает Lenta.ru.
Пахноцкой заявлено, что российскому биатлонисту было известно о том, что он употребляет допинг, в связи с чем он и был отлучен от соревнований. По её словам, невозможно представить, что Логинов случайно употребил допинг. Она отмечает, что Александром Логиновым был нарушен закон, и он уже за это понёс ответственность.
Пахноцкая говорит, что Логинову нужно быть готовым к тому, что репутация пока у него такова.
Также представитель РУСАДА сказала, что спортсмены из Норвегии, которые попались на допинге, оказались под ограничениями из-за своей халатности. По её словам, они не употребляли намеренно запрещённые препараты.
Пахноцкой заявлено, что российскому биатлонисту было известно о том, что он употребляет допинг, в связи с чем он и был отлучен от соревнований. По её словам, невозможно представить, что Логинов случайно употребил допинг. Она отмечает, что Александром Логиновым был нарушен закон, и он уже за это понёс ответственность.
Пахноцкая говорит, что Логинову нужно быть готовым к тому, что репутация пока у него такова.
Также представитель РУСАДА сказала, что спортсмены из Норвегии, которые попались на допинге, оказались под ограничениями из-за своей халатности. По её словам, они не употребляли намеренно запрещённые препараты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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