30.07.2019, 12:03
В Рязани горит цех по производству жидкости для розжига
ИА «Ореанда-Новости» В Рязани произошёл пожар в цеху по производству жидкости для розжига костров, которая является сильнейшим горючим веществом. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РФ.
Площадь пожара по предварительным данным составляет 500 квадратных метров. Известно о возгорании двух цистерн объёмом по 25 кубометров каждая. О пострадавших в результате ЧП на данный момент не сообщается.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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