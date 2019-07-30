ИА «Ореанда-Новости» В Рязани произошёл пожар в цеху по производству жидкости для розжига костров, которая является сильнейшим горючим веществом. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

Площадь пожара по предварительным данным составляет 500 квадратных метров. Известно о возгорании двух цистерн объёмом по 25 кубометров каждая. О пострадавших в результате ЧП на данный момент не сообщается.