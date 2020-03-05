05.03.2020, 16:59
В Рязани три человека пострадали при взрыве газового баллона
ИА «Ореанда-Новости». В одном из гаражных кооперативов Рязани взорвался газовый баллон, пострадали три человека, пишут «Известия».
Сообщается, что взрыв произошёл в гаражах на Куйбышевском шоссе. Из-за взрыва оказался разрушен один гараж, ещё два разрушены частично.
О состоянии пострадавших пока точной информации нет. Обстоятельства взрыва газового баллона устанавливаются.
Сообщается, что взрыв произошёл в гаражах на Куйбышевском шоссе. Из-за взрыва оказался разрушен один гараж, ещё два разрушены частично.
О состоянии пострадавших пока точной информации нет. Обстоятельства взрыва газового баллона устанавливаются.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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