Сообщается, что взрыв произошёл в гаражах на Куйбышевском шоссе. Из-за взрыва оказался разрушен один гараж, ещё два разрушены частично.О состоянии пострадавших пока точной информации нет. Обстоятельства взрыва газового баллона устанавливаются.