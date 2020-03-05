ИА «Ореанда-Новости»В одном из гаражных кооперативов Рязани взорвался газовый баллон, пострадали три человека, пишут «Известия».

Сообщается, что взрыв произошёл в гаражах на Куйбышевском шоссе. Из-за взрыва оказался разрушен один гараж, ещё два разрушены частично.

О состоянии пострадавших пока точной информации нет. Обстоятельства взрыва газового баллона устанавливаются.