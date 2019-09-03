ИА «Ореанда-Новости». В Рязани возник пожар на складе сельхозназначения на территории «Инвестагропром» в районе Южного промышленного узла, пишет «Интерфакс».



В результате пожара пострадал один человек – у него ожог 90% тела. Его уже доставили в больницу.



Отмечается, что на складе хранились средства защиты растений - пестициды. Пожару присвоили второй уровень сложности. Огнём оказалось охвачено площадь около 700 квадратных метров. Сейчас огонь ликвидирован.