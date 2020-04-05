ИА «Ореанда-Новости». В Рязанской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве пяти человек. Об этом сообщил пресс-центр МВД России.

Инцидент произошёл в субботу в посёлке Елатьма Касимовского района. Сообщение о преступлении поступило в полицию в 22:00.

Следствие установило, что вечером подозреваемый, находясь на балконе своей квартиры, попросил шумную компанию под окнами быть потише. Молодые люди, которые громко разговаривали на улице, вступили с мужчиной в словесную перепалку. После этого подозреваемый взял охотничье ружьё, вышел в подъезд и выстрелил в четырёх молодых людей и девушку. От полученных ранений все они скончались на месте.

Подозреваемый был задержан в течение двух часов недалеко от дома. По статье «Убийство двух или более лиц» возбуждено уголовное дело.