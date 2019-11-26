26.11.2019, 16:58
В рыбе, которую выловили в Томской области, нашли ртуть
ИА «Ореанда-Новости». СКР в Томской области проверит сообщения о том, что в рыбе рыбозавода в Колпашево превышена концентрация ртути, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что превышение концентрации ртути найдено в ходе исследования речной рыбы, используемой для производства пищевых продуктов. Так, в мороженных карасе и налиме концентрация ртути превышала норму почти в два раза.
По предварительной информации, рыбу поймали в Оби. Сейчас ведётся проверка. При этом директор завода заявил, что содержание ртути в продукции не превышает допустимых значений.
Отмечается, что превышение концентрации ртути найдено в ходе исследования речной рыбы, используемой для производства пищевых продуктов. Так, в мороженных карасе и налиме концентрация ртути превышала норму почти в два раза.
По предварительной информации, рыбу поймали в Оби. Сейчас ведётся проверка. При этом директор завода заявил, что содержание ртути в продукции не превышает допустимых значений.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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