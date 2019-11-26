Отмечается, что превышение концентрации ртути найдено в ходе исследования речной рыбы, используемой для производства пищевых продуктов. Так, в мороженных карасе и налиме концентрация ртути превышала норму почти в два раза.По предварительной информации, рыбу поймали в Оби. Сейчас ведётся проверка. При этом директор завода заявил, что содержание ртути в продукции не превышает допустимых значений.