ИА «Ореанда-Новости». Вдова из Самары 21 февраля вечером привезла тело умершего супруга прямо в гробу к зданию администрации. Женщина это сделала потому, что хотела привлечь внимание к своей проблеме: она не смогла похоронить мужчину, так как изначально «ритуальщики» затребовали высокую цену за свои услуги, а после им и вовсе запретили копать могилу некие люди в день похорон.

21 февраля тело мужчины должно было быть погребено, но вместо этого он оказался на площади Славы перед зданием правительства.

Со слов супруги, компании ритуальных услуг просили 50 тысяч рублей за похороны, это непосильная сумма для матери-одиночки, пишет РЕН-ТВ.

По итогу договорились с одним предпринимателем на оказание ритуальных услуг, накануне они с трудом получили от него направление на кладбище, а в день похорон и вовсе некие люди (группа из 20 человек) стали мешать копать могилу, так как у них якобы нет разрешения. Женщину на кладбище не пустили. Родственники ездили в администрацию города, чтобы им помогли разобраться, но никакой помощи и решения не дождались.

По итогу в пять часов вечера кладбище закрылось и мужчину не похоронили. Тогда супруга от незнания, что ей делать, выставила его тело в открытом гробу напротив здания правительства.

«Он стоит у белого дома и ждёт Вашего решения», – отметили родственники в социальных сетях.

Узнав о ситуации, губернатор Дмитрий Азаров обещал разобраться в произошедшем. Он поручил департаменту по борьбе с коррупцией и мэру города выяснить, что происходит и предать информацию огласке общественности.

Сейчас вдова сообщает, что помощь ей уже не требуется, она была нуждалась в ней днём ранее, когда ей нужно было похоронить мужа, но по итогу в семь часов вечера она оказалась одна с гробом посреди города.

На данный момент тело с гробом увезли в ритуальный зал. Женщина уехала в Тольятти, где проживает с ребёнком, супруга она намерена похоронить в деревне.

В администрации Самары обещают 22 февраля пояснить все подробности инцидента, так как ситуация получилась неоднозначная.