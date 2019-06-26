ИА "Ореанда-Новости" Для тех инвесторов, которые планируют брать в аренду памятники архитектуры, должны действовать льготы. Это касается объектов культурного наследия, которые находятся в аварийном состоянии. Такое решение планируют вынести самарские власти, сообщили в пресс-службе городской думы. Рассматривать законопроект чиновникам предстоит уже завтра, во время заседания городской думы.

По информации, предоставленной главой департамента управления имуществом города Самары Андреем Белоклоковым, 761 объект культурного наследия в настоящее время числится в собственности муниципалитета. Стоимость аренды зданий, которые находятся в ненадлежащем состоянии, по-прежнему высокая для потенциальных инвесторов. Причина заключается в том, что расположены все эти постройки в исторической части города. Исходя из этого, привлекательность этих домов в глазах арендодателей резко преуменьшена. Поэтому департамент управления имуществом Самары выступил с инициативой предоставления льгот для таких инвесторов. Ключевым моментом послабления является сдача в аренду сроком на 49 лет с условием, что арендодатель в течение пяти лет проведёт восстановительные работы. Взять здание в аренду может как физическое, так и юридическое лицо, заключил глава ведомства.

Стоимость одного квадратного метра в Самаре составляет около 150 рублей. После проведения восстановительных работ квадратный метр, по замыслу инициаторов проекта, будет составлять один рубль. В случае скорого завершения реставрационных действий льготный период для инвестора начнётся раньше. Закон не будет касаться жилых зданий, а только тех, которые в скором времени будут переданы в ответственность Росохранкультуры, говорится в тексте документа.