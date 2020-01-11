ИА «Ореанда-Новости». В Самаре пять человек госпитализировали с отравлением угарным газом.

Пять человек, двое из которых дети, были госпитализированы с отравлением угарным газом. Они поступили в самарскую областную клиническую больницу имени Середавина и в детскую клиническую больницу №1. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

Сообщение о распространении угарным газом поступило в 5:55 по местному времени (4:55 мск). ЧП произошло на улице Гвардейской.

Пострадавших развезли по больницам, в которых они находятся на данный момент. Их состояние оценивается как среднее, их жизни ничего не угрожает.

В МЧС предполагают, что причиной отравления могла стать поломка в газовом оборудовании.