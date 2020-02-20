ИА «Ореанда-Новости». Заместителя главы отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД по Самарской области заподозрили в коррупции, пишет «Интерфакс».



Возбуждено уголовное дело по пункту «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).



Сообщается, что полицейский получил 500 тысяч рублей 31 января. За эти деньги он должен был взять под контроль дело о мошенничестве. В частности, он должен был следить за тем, чтобы поручения следователей не исполнялись.



При этом полицейский получил взятку от своего подчинённого. Следствие предполагает, что по этому делу будут задержаны и другие сотрудники ГУВД.