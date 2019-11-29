ИА «Ореанда-Новости». СУСК завело уголовное дело после того, как трое детей получили травмы в аквапарке.

Пресс-служба СУСК по региону сообщила о возбуждении уголовного дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Самарском аквапарке «Виктория» трое детей получили травмы. Инциденты произошли в период с 21 сентября по 25 октября. К счастью их травмы были неопасными для жизни.

Дело в том, что сотрудники компании оказывали некачественные услуги, что повлекло за собой причинение вреда несовершеннолетних.

СУСК сообщил, что прокурорская проверка выявила признаки состава преступления. В отношении аквапарка «Виктория» было заведено уголовное дело.