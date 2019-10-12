Также был организован музейный уголок в его честь.

Герой Российской Федерации, космонавт-испытатель Евгений Кирюшин являлся уроженцем села Потаповка Красноярского района Самарской области. Именно здесь, на доме, где он родился и жил, появилась мемориальная доска в его честь. В презентации мемориальной доски приняли участие жители и гости села Потаповка. Открыл мероприятие руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов. Он от имени губернатора области Дмитрия Азарова поприветствовал всех собравшихся. Среди почётных гостей были замечены четыре человека, на груди которых были Звёзды Героев. Это почётный гражданин Самарской области Максим Оводенко, Герой Советского Союза Геннадий Кучкин, Герои Российской Федерации космонавт-испытатель Сергей Нефедов и летчик-испытатель Анатолий Кнышов.

В другом селе Самарской области был открыт музейный уголок, который рассказывает о жизни и подвигах Евгения Кирюшкина. Мемориальный комплекс открылся в здании школы, расположенной в селе Большая Раковка. В 2015 году этому учреждению было присвоено имя космонавта-испытателя, а сегодня открыли и музейный уголок.

Евгений Кирюшин был в числе первопроходцев космического пространства. С 1968 по 1982 год он работал испытателем аэрокосмических систем, обеспечивающих жизнедеятельность и спасение космонавтов на орбите. Неоднократно участвовал в испытаниях космического снаряжения, исследовал влияние перегрузок в условиях космоса на организм человека, а также последствия внештатных ситуаций на здоровье человека.