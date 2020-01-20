Инцидент произошёл сегодня, 20 января, в городе Кинель ориентировочно в 07-50 по местному времени или в 06-50 по МСК. Автомобиль с заведённым двигателем был припаркован возле дома. В машине сидел мальчик. Похитители залезли в машину и поехали за город.Позднее ребёнок был обнаружен в одном из продуктовых магазинов на выезде из Кинеля. По словам работников магазина, машина остановилась на стоянке, из автомобиля вышел ребёнок, после чего ВАЗ-2110 уехал. Ребёнка забрали сотрудники правоохранительных органов и передали его родителям.