20.01.2020, 22:17
В Самарской области угнали автомобиль с 4-летним ребёнком в салоне
ИА «Ореанда-Новости». В Самарской области неизвестные угнали автомобиль с 4-летнем ребёнком в салоне, сообщает издательство «Интерфакс».
Инцидент произошёл сегодня, 20 января, в городе Кинель ориентировочно в 07-50 по местному времени или в 06-50 по МСК. Автомобиль с заведённым двигателем был припаркован возле дома. В машине сидел мальчик. Похитители залезли в машину и поехали за город.
Позднее ребёнок был обнаружен в одном из продуктовых магазинов на выезде из Кинеля. По словам работников магазина, машина остановилась на стоянке, из автомобиля вышел ребёнок, после чего ВАЗ-2110 уехал. Ребёнка забрали сотрудники правоохранительных органов и передали его родителям.
По мнению полицейских, в отношении несовершеннолетнего преступление не совершалось. Автомобиль до сих пор находится в розыске.
Инцидент произошёл сегодня, 20 января, в городе Кинель ориентировочно в 07-50 по местному времени или в 06-50 по МСК. Автомобиль с заведённым двигателем был припаркован возле дома. В машине сидел мальчик. Похитители залезли в машину и поехали за город.
Позднее ребёнок был обнаружен в одном из продуктовых магазинов на выезде из Кинеля. По словам работников магазина, машина остановилась на стоянке, из автомобиля вышел ребёнок, после чего ВАЗ-2110 уехал. Ребёнка забрали сотрудники правоохранительных органов и передали его родителям.
По мнению полицейских, в отношении несовершеннолетнего преступление не совершалось. Автомобиль до сих пор находится в розыске.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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