ИА "Ореанда-Новости" Территориальные избирательные комиссии города Санкт-Петербурга получили сегодня бюллетени для предстоящего голосования. Напомним, что единый для всех российских регионов день голосования состоится в следующее воскресение, 8 сентября. В городе на Неве жителям предстоит выбрать губернатора Санкт-Петребурга, в настоящее время исполняющим обязанности градоначальника является Александр Беглов.

Бланки для голосования были подготовлены сотрудниками городской типографии под номером двенадцать. Всего было отпечатано около четырёх миллионов листков. Двадцать пять процентов от общего объёма бюллетеней предназначены для голосования электронным способом. Все бланки были доставлены в избирательные комиссии запечатанными в коробки. Это было сделано в целях безопасности. Специально созданная комиссия проследила, чтобы все матрицы для печати и забракованные экземпляры бюллетеней были уничтожены. Специальные обозначения защищают бюллетень от подделок и замен.

По информации, предоставленной председателем избирательной комиссии города Санкт-Петербурга Виктором Миненко, тангирные сетки и специальные линии и надписи, используемые при производстве бланков для голосования, служат гарантом максимальной защиты бланка от подделки. Заменить избирательный бюллетень также невозможно, при печати использовался один тип краски и шрифт.

В настоящее время сотрудники спецсвязи заняты доставкой бюллетеней в территориальные избиркомы. Отсюда они будут распределены по конкретным избирательным участкам города.