ИА «Ореанда-Новости» . Суд Фрунзенского района постановил заключить под стражу мужчину, которого обвинили в призыве людей к участию в военных действиях на территории Сирии. По сообщению местных изданий, арестованного Давранбека Косимова обвинили в содействии террористам в соответствии со статьёй российского Уголовного кодекса.

Следователи установили, что в марте позапрошлого года обвиняемый оказывал помощь участникам запрещённой на территории государства террористической организации. Через терминал в салоне связи на улице Белы Куна злоумышленник перевёл 100 американских долларов на счёт Газиеву, которого обвиняют во множестве преступных деяний на территории Узбекистана.

Кроме того, с зимы 2018 года по февраль прошлого года в Санкт-Петербурге мужчина пытался склонить двух россиян к помощи террористической организации, а также к участию в военных действиях в Сирии.

Пособника террористов задержали во вторник, 25 февраля.