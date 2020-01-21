21.01.2020, 13:52
В Санкт-Петербурге девушка умерла от удара током
ИА «Ореанда-Новости». В Санкт-Петербурге девушка умерла от удара током от оголённого провода уличного фонарного столба, сообщает местное издательство «Фонтанка».
Инцидент произошёл в понедельник, 20 января, в вечернее время суток. Девушку обнаружила её соседка по проспекту Обуховской Обороны возле дома №269. Рядом с россиянкой лежал оголённый провод линии электропередач. По словам медперсонала, девушка скончалась моментально.
В настоящее время следственные органы завели уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ за оказание небезопасных услуг, которые повлекли смерть по неосторожности.
Инцидент произошёл в понедельник, 20 января, в вечернее время суток. Девушку обнаружила её соседка по проспекту Обуховской Обороны возле дома №269. Рядом с россиянкой лежал оголённый провод линии электропередач. По словам медперсонала, девушка скончалась моментально.
В настоящее время следственные органы завели уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ за оказание небезопасных услуг, которые повлекли смерть по неосторожности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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