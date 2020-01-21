Инцидент произошёл в понедельник, 20 января, в вечернее время суток. Девушку обнаружила её соседка по проспекту Обуховской Обороны возле дома №269. Рядом с россиянкой лежал оголённый провод линии электропередач. По словам медперсонала, девушка скончалась моментально.