ИА «Ореанда-Новости»Женщину, попытавшуюся продать сына, осудили на 3 года и 8 месяцев.

Василеостровский районный суд вынес приговор женщине, которая хотела продать новорожденного сына, ее ожидает лишение свободы сроком на 3 года и 8 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Жительница Узбекистана Нулифар Абдуллаева, которая находится в России нелегально, родила ребенка 7 сентября 2018 годы, спустя 5 дней она попыталась продать сына, чью жизнь она оценила в 275 тысяч рублей. На встречу под видом покупателя пришел полицейский.

Женщина попыталась продать новорожденного сына за 270 тысяч рублей. На суде женщина пыталась оправдать свои действия тем, что на средства от продажи ребенка хотела расплатиться с долгами и вернуться обратно в Узбекистан.

В сентябре уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова сообщина, что мальчика хотел забрать в семью отец, который ничего не знал о преступных намерениях своей супруги. В семье есть еще трое детей, которые находятся в Узбекистане.

К сожалению, это не единственный случай попытки продажи маленького ребенка. 27 ноября пресс-службой МВД РК сообщалось, что полицейские Атырауской области (Казахстан) выявили факт продажи младенца за 5 тысяч долларов или более 1 850 000 тенге, на пресс-службу МВД РК.

С 22 по 26 ноября в С 22 по 26 ноября в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане одновременно была проведена операция по борьбе с торговлей людьми "SТOP трафик". Всего за неделю на территории четырех государств выявлено 95 фактов торговли людьми.





