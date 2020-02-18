18.02.2020, 22:50
В Санкт-Петербурге опять побит температурный рекорд
ИА «Ореанда-Новости». Температура воздуха в Петербурге ставит рекорд уже второй день подряд, пишут «Известия».
Так, сегодняшняя погода побила рекорд 95-летней давности. Сегодня в Петербурге было 5,5 градусов выше нуля.
При этом синоптики обещают, что дальше будет теплее - завтра температурный фон может побить рекордную отметку 2003 года, когда столбики термометров демонстрировали около +4,5 градусов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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