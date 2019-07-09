ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили крупную партию поддельного алкоголя и спирта, подготовленную к продаже. Об этом доложила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что продукция была найдена на складах в посёлке Металлстрой. Там же располагались две линии производства, бутылки и этикетки. Всего было обнаружено 168 тонн алкоголя и 15 тонн спиртосодержащей жидкости. На тару с алкогольными напитками были наклеены поддельные федеральные марки - партию подготовили к сбыту.



