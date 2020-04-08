08.04.2020, 22:50
В Санкт-Петербурге приняли закон об административных наказаниях за нарушение режима самоизоляции
ИА «Ореанда-Новости». Накануне в Санкт-Петербурге зафиксировано большое количество людей на улицах города. Жители нарушили режим самоизоляции из-за хорошей погоды.
Однако теперь такие нарушения не будут безнаказанными. За нелегальный выход из дома штраф будет равен 4000 рублей, а за пользование общественным транспортом — 5000 рублей.
Стоит отметить, что ранее полиция столицы также получила право штрафовать москвичей на 4000 рублей за нарушение самоизоляции.
Однако теперь такие нарушения не будут безнаказанными. За нелегальный выход из дома штраф будет равен 4000 рублей, а за пользование общественным транспортом — 5000 рублей.
Стоит отметить, что ранее полиция столицы также получила право штрафовать москвичей на 4000 рублей за нарушение самоизоляции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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