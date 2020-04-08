ИА «Ореанда-Новости». Накануне в Санкт-Петербурге зафиксировано большое количество людей на улицах города. Жители нарушили режим самоизоляции из-за хорошей погоды.

Однако теперь такие нарушения не будут безнаказанными. За нелегальный выход из дома штраф будет равен 4000 рублей, а за пользование общественным транспортом  — 5000 рублей.

Стоит отметить, что ранее полиция столицы также получила право штрафовать москвичей на 4000 рублей за нарушение самоизоляции.