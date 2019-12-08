Объявление было опубликовано на сайте Авито 20 ноября 2019 года. Петербуржец продаёт монету номиналом 2 рубля, выпущенную Банком России в 2016 году.Причём, в объявлении указано, что продавец не заставляет никого покупать монету за такую стоимость. По словам мужчины, монета была получена им на сдачу в обычном магазине.

Одни россияне внесли в чёрный список данное объявление, другие - начали писать комментарии. Скриншоты переписок также выложены на сайте Авито. Продавец в объявлении призывает покупателей не отвлекать его бесполезными сообщениями.



