08.12.2019, 16:21
В Санкт-Петербурге продают двухрублёвую монету за 1 миллиард рублей
ИА «Ореанда-Новости». Житель Санкт-Петербурга продает двухрублёвую монету за 1 миллиард рублей, сообщает издательство «РИА Новости».
Объявление было опубликовано на сайте Авито 20 ноября 2019 года. Петербуржец продаёт монету номиналом 2 рубля, выпущенную Банком России в 2016 году. Монета имеет редкий брак: поворот аверса в отношении реверса на 90 градусов. Причём, в объявлении указано, что продавец не заставляет никого покупать монету за такую стоимость. По словам мужчины, монета была получена им на сдачу в обычном магазине.
Одни россияне внесли в чёрный список данное объявление, другие - начали писать комментарии. Скриншоты переписок также выложены на сайте Авито. Продавец в объявлении призывает покупателей не отвлекать его бесполезными сообщениями.
Объявление было опубликовано на сайте Авито 20 ноября 2019 года. Петербуржец продаёт монету номиналом 2 рубля, выпущенную Банком России в 2016 году. Монета имеет редкий брак: поворот аверса в отношении реверса на 90 градусов. Причём, в объявлении указано, что продавец не заставляет никого покупать монету за такую стоимость. По словам мужчины, монета была получена им на сдачу в обычном магазине.
Одни россияне внесли в чёрный список данное объявление, другие - начали писать комментарии. Скриншоты переписок также выложены на сайте Авито. Продавец в объявлении призывает покупателей не отвлекать его бесполезными сообщениями.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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