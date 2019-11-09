ИА «Ореанда-Новости». В Петербурге преподавателя СПбГУ Олега Соколова заподозрили в убийстве своей выпускницы, с которой он вместе работал и жил, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что сегодня утром прохожий заметил 63-летнего преподавателя в реке Мойка. Когда мужчину достали из реки, в его рюкзаке нашли отрезанные женские руки. Соколова отвезли в больницу, а полиция в его квартире нашли фрагменты тела и пилу.



По предварительной версии историк мог упасть в реку, когда захотел затопить части тела. Полиция полагает, что убитой может быть девушка 1995 года рождения, выпускница Соколова, с которой он сожительствовал.