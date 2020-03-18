ИА «Ореанда-Новости» . Прохожих смогли задержать и передать сотрудникам полиции мужчину, который устроил поножовщину на автобусной остановке в Санкт-Петербурге. Об это сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

По данным ведомства, в среду, 18 марта, на одной из остановок общественного транспорта на Большом проспекте произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из участников стычки ударил другого ножом. Очевидец происшествия начал удерживать нападавшего, ещё двое прохожих пришли ему на помощь. Они сумели обезоружить и задержать злоумышленника и передали его подоспевшему наряду ДПС.