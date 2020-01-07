По данным правоохранительных органов, в отдел полиции вчера, 6 января, пришла россиянка с заявлением о пропаже несовершеннолетнего. Как выяснилось, за ребёнком 5 лет ухаживала знакомая женщина.Полицейские указывают, что по словам россиянки, она не заявляла ранее, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения. Вчера она поняла, что ребёнок не находился дома уже 3 дня. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование происшествия и устанавливают местонахождение ребёнка.