07.01.2020, 12:03
В Санкт-Петербурге пропала няня с ребёнком
ИА «Ореанда-Новости». В Санкт-Петербурге заявили о пропаже няня вместе с ребёнком, сообщает региональное управление МВД.
По данным правоохранительных органов, в отдел полиции вчера, 6 января, пришла россиянка с заявлением о пропаже несовершеннолетнего. Как выяснилось, за ребёнком 5 лет ухаживала знакомая женщина. Няня забрала девочку 3 января. С этого времени она не выходит на связь, ребёнок дома также не появлялся.
Полицейские указывают, что по словам россиянки, она не заявляла ранее, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения. Вчера она поняла, что ребёнок не находился дома уже 3 дня. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование происшествия и устанавливают местонахождение ребёнка.
По данным правоохранительных органов, в отдел полиции вчера, 6 января, пришла россиянка с заявлением о пропаже несовершеннолетнего. Как выяснилось, за ребёнком 5 лет ухаживала знакомая женщина. Няня забрала девочку 3 января. С этого времени она не выходит на связь, ребёнок дома также не появлялся.
Полицейские указывают, что по словам россиянки, она не заявляла ранее, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения. Вчера она поняла, что ребёнок не находился дома уже 3 дня. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование происшествия и устанавливают местонахождение ребёнка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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