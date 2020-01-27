Инцидент произошёл вчера, 26 января.Сотрудники правоохранительных органов задержали каршеринговый автомобиль по сообщению от местного жителя. По словам петербуржца, на улице Кржижановского несколько мужчин грузили в машину окровавленное тело, которое было вынесено из подъезда дома.В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование и выясняют дополнительную информацию.