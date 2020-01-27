27.01.2020, 20:43
В Санкт-Петербурге в автомобиле каршеринга был обнаружен труп
ИА «Ореанда-Новости». В Санкт-Петербурге в автомобиле каршеринга был обнаружен труп. Инцидент произошёл вчера, 26 января.
Сотрудники правоохранительных органов задержали каршеринговый автомобиль по сообщению от местного жителя. По словам петербуржца, на улице Кржижановского несколько мужчин грузили в машину окровавленное тело, которое было вынесено из подъезда дома. Полиция моментально отреагировала на звонок и задержала автомобиль.
Злоумышленники были задержали. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование и выясняют дополнительную информацию.
Сотрудники правоохранительных органов задержали каршеринговый автомобиль по сообщению от местного жителя. По словам петербуржца, на улице Кржижановского несколько мужчин грузили в машину окровавленное тело, которое было вынесено из подъезда дома. Полиция моментально отреагировала на звонок и задержала автомобиль.
Злоумышленники были задержали. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование и выясняют дополнительную информацию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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