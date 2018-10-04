ИА «Ореанда-Новости». Экстренные службы Санкт-Петербурга сообщают о взрыве, который прогремел в здании, принадлежащем ОАО «Морской порт Санкт-Петербург».



Представители Росморпорта в беседе с журналистами информационного агентства «РБК» данную информацию опровергли. По их словам, адрес, куда на вызов выезжали спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций, не относится к ведению ОАО «Морской порт Санкт-Петербург». Данное административное сооружение принадлежит другой компании. Однако, согласно данным, находящимся в открытом доступе, ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» располагается по адресу Межевой канал, 5. Именно туда по вызову выехали сотрудники санкт-петербургской экстренной службы.



Представители Росморпорта в беседе с журналистами информационного агентства «РБК» данную информацию опровергли. По их словам, адрес, куда на вызов выезжали спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций, не относится к ведению ОАО «Морской порт Санкт-Петербург». Данное административное сооружение принадлежит другой компании. Однако, согласно данным, находящимся в открытом доступе, ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» располагается по адресу Межевой канал, 5. Именно туда по вызову выехали сотрудники санкт-петербургской экстренной службы.

Источник в Министерстве чрезвычайных ситуаций ранее сообщил информационным агентствам, что в здании номер 5 на Межевом канале прогремел взрыв. Он не привёл к возникновению пожара и разрушительным последствиям, однако, в целях безопасности более 100 человек, находящихся в этот момент в здании, были эвакуированы.



Согласно другим источникам в момент происшествия в здании было около 400 человек. По предварительным данным, в здании произошла детонация сигнальной ракеты, вследствие неосторожного обращения – когда сотрудник предприятия открыл ящик рабочего стола, он случайно дёрнул шнур «ракеты бедствия».





С травмами средней тяжести в больницу был отправлен один человек. Пострадавшим оказался главный специалист по эксплуатации зданий и сооружений.



Его возраст – 66 лет. О других раненых не сообщается. В сети Интернет появилось видео, снятое на месте происшествия, на нём видно, как пострадавшему мужчине оказывается помощь медиков. В результате взрыва у него сильно пострадали ноги.





Сейчас причины происшествия устанавливают сотрудники Росгвардии. Официальных комментариев от ведомства в Санкт-Петербурге пока не поступало. В санкт-петербургском управлении Министерства внутренних дел сообщили, что на месте взрыва ведут работу следователи.





Ранее средства массовой информации сообщали о взрыве, прогремевшем в Санкт-Петербурге 29 сентября. В этот день на одной из улиц города взорвался автомобиль. 27 сентября на предприятии «Кулон» произошла детонация военного снаряда. Его на работу принёс один из сотрудников. Когда он попытался его разобрать, устройство взорвалось. В результате происшествия пострадали 4 человека.