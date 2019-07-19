ИА «Ореанда-Новости». Петербургские дома защитят от «туризма на крышах» с помощью охранных систем видеонаблюдения и врезных замков, заявил и.о. губернатора города Александр Беглов.

Тур на крыше - один из самых популярных видов в Санкт-Петербурге. Небольшие группы людей забираются на чердаки в центральной части города, выходят на скользкую железную поверхность и смотрят на красоту Северной столицы с высоты пятиэтажного здания. Однако такие экскурсии не только опасны для посетителей, но и вредят жителям тех самых домов.

Кроме того, несанкционированный доступ к парадным дверям, чердакам и коммунальным услугам нарушает требования антитеррористической безопасности.

Александр Беглов сказал, что для защиты интересов жителей и усиления мер безопасности в передних дверях устанавливаются системы видеонаблюдения, лофты взяты под охрану, а врезные замки установлены на дверях, ведущих к крышам.