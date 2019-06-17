Об этом пишет «Коммерсантъ».

Коллегия из восьми присяжных заседателей на процессе, проходящем в Ленинградском областном суде, признала недоказанной причастность Мойсеенко к убийству Николая Чернова, сотрудника УФСИН, курировавшего строительство СИЗО «Кресты». Его застрелил вечером 2 марта 2017 года предприниматель Сабир Садыков, осужденный позже к девяти годам заключения.

После того как присяжные признали Мойсеенко невиновным, его отпустили на свободу в зале судебного заседания, но на выходе из здания суда оперативники вновь его задержали.

Бывшему замглавы УФСИН предъявили обвинение в получении взятки на сумму почти 400 миллионов рублей. По решению Колпинского суда его арестовали до 13 августа. По данным следствия, Мойсеенко получал вознаграждение с 2010 по 2015 год от руководителя субподрядной организации «Петроинвест» Руслана Хамхокова за покровительство при строительстве «Крестов». Бизнесмен был осужден за дачу взяток представителю УФСИН на пять лет лишения свободы. Мойсеенко задержали 5 марта 2017 года после признательных показаний Садыкова, задержанного сразу после покушения на Чернова. В потерпевшего было выпущено восемь пуль из пистолета Макарова, скончался от полученных ран в госпитале.

По версии следствия, Чернов не подписывал многие документы, касающиеся стройки СИЗО, указывая на недоделки и недоработки. Мойсеенко подстрекал к убийству подчиненного Садыкова, который был «решальщиком» между многочисленными субподрядчиками «Крестов-2».

Самая крупная в Европе тюрьма заработала в конце 2017 года. Её строительство началось ещё в 2007 году, из бюджета было выделено 12 миллиардов рублей. На протяжении десяти лет сроки сдачи объекта неоднократно переносились, а финансирование увеличилось как минимум вдвое. Стройка сопровождалась громкими коррупционными скандалами: несколько руководителей тюремного ведомства оказались под следствием.



