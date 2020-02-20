ИА «Ореанда-Новости». Власти Саранска объяснили видеоролик с «убирающим лужи» трактористом.

В администрации Саранска объяснили, что тракторист, который запечатлён на видеоролике, пытался добраться ливнёвки, забитой песком и наледью.

Ранее в социальных сетях появилось видео с трактористом, который безуспешно пытался убрать воду ковшом. В Сети с иронией прокомментировали данный способ «уборки», предположив, что тракторист развлекается из-за отсутствия в регионе снега.

Городская администрация пояснила, что таким образом сотрудник пытался добраться до ливнёвки. Из-за капризов погоды она покрыта слоем льда и пескосоляной смесью, которой обрабатывают дороги. Тракторист надеялся расчистить ливнёвку, чтобы вода снова начала уходить.

Также власти отметили, что с работниками будет проведена профилактическая беседа, чтобы в подобных ситуациях они пользовались специальной техникой.