ИА "Ореанда-Новости". Пятеро посетительниц квест-комнаты в Саратове получили ожоги. После этого организатор квеста и два актёра-аниматора стали фигурантами уголовного дела. Им грозит вплоть до шести лет лишения свободы.

ЧП произошло 8 июля 2017 года. Компания, состоящая из пяти девушек, посетила экстремальный квест в Кировском районе города. По сценарию, актёры-аниматоры для большей зрелищности использовали открытый огонь.

Машина должна была загореться, а участницы — выбраться из нее. Актёры побрызгали макет специальным спреем и подожгли. Пламя охватило обшивку игрового реквизита и одежду играющих.

Они начали распространять внутрь машины открытое пламя, от чего одна из посетительниц получила ожоги, причинившие средний вред её здоровью, четыре её подруги также получили телесные повреждения.

По информации пресс-службы областного Следственного комитета, индивидуальному предприниматель, который организовал этот квест, и двум актёрам-распылителям предъявлено обвинение по одной статье УК РФ – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Предпринимателю 26 лет, актёрам – 22 и 25 лет. «Вину в инкриминируемом деянии молодые люди признали полностью», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В конце октября стало известно, что Московская городская дума намерена обсудить вопрос ужесточения техники безопасности во время проведения квестов. По мнению председателя городского парламента Алексея Шапошникова, «в последнее время участились случаи, когда участники квестов получают травмы во время прохождения заданий».

Парламентарий выразил особую обеспокоенность фактом, что повреждения получают несовершеннолетние. С его слов в Мосгордуму предложения ужесточить требования к организации таких игр поступают от самих москвичей. Они предлагают ужесточить меры по технике безопасности и медицинскому осмотру несовершеннолетних.

В декабре 2016 года 15-летний саратовский школьник во время квеста получил ножевое ранение в живот.