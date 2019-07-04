ИА «Ореанда-Новости». Условные сроки получили полицейские в Саратове, которые воровали деньги с карт задержанных, пишет «МК».



Отмечается, что полицейские требовали у задержанных документы и телефоны, а потом переводили деньги при помощи мобильного банка. Полицейские обвинены в 19 эпизодах краж, сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.



Подсудимым назначено по два года условно. Их также уволили из полиции.