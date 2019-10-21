В Саратове подозреваемого в убийстве 9-летней девочки предъявили обвинение
ИА "Ореанда-Новости". Следствие предъявило жителю города обвинение в убийстве Лизы Киселёвой
Пресс-служба СК сообщила об этом ТАСС в понедельник.
Подозреваемый обвиняется следователями областной СК в убийстве девочки в возрасте девяти лет. У представителей правопорядка достаточно доказательств для предъявления такого обвинения.
Михаил Туватин полностью признал свою вину.
Также мужчина рассказал подробности убийства. По его словам, малолетнего ребёнка он убил в гараже, в котором поселился несколько месяцев назад. Помещение ему не принадлежало, а стояло заброшенным. 9 октября мимо гаража проходила девочка, которая поинтересовалась, чей это гараж. Мужчина испугался разоблачения и убил ребёнка.
Туватину грозит лишение свободы от 8 до 20 лет.
Комментарии