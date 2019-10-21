ИА "Ореанда-Новости". Следствие предъявило жителю города обвинение в убийстве Лизы Киселёвой



Пресс-служба СК сообщила об этом ТАСС в понедельник.

Подозреваемый обвиняется следователями областной СК в убийстве девочки в возрасте девяти лет. У представителей правопорядка достаточно доказательств для предъявления такого обвинения.

Михаил Туватин полностью признал свою вину.

Также мужчина рассказал подробности убийства. По его словам, малолетнего ребёнка он убил в гараже, в котором поселился несколько месяцев назад. Помещение ему не принадлежало, а стояло заброшенным. 9 октября мимо гаража проходила девочка, которая поинтересовалась, чей это гараж. Мужчина испугался разоблачения и убил ребёнка.

Туватину грозит лишение свободы от 8 до 20 лет.