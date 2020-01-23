ИА «Ореанда-Новости». Саратовская полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребёнком.

Полиция Саратова начала проверку по делу «пьяного» 10-летнего школьника. Ребёнка госпитализировали с признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Сообщается, что ребёнку поставили диагноз «алкогольная интоксикация». Школьник вышел гулять на каток в около двух часов дня, а в восемь вечера уже был госпитализирован в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку по этому делу.

Ранее областной Минздрав сообщил РИА Новости о том, что прохожие обнаружили 10-летнего мальчика. Ему требовалась медицинская помощь.



