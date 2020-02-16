ИА «Ореанда-Новости». В Саратове три члена «Единой России» были исключены из партии за пьяную езду.

В Саратовской области два чиновника и глава муниципального предприятия были исключены из «Единой России». Причиной стало управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также отказ пройти медицинское освидетельствование за рулём. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения ЕР Сергей Панков.

Панков выразил сожаление, что регион имеет сразу трёх партийцев, которые любят ездить «подшофе». Он отметил, что все, кто были пойманы на пьяной езде – Сергей Гунин, Сергей Латанов и Алексндр Гончаров – были исключены из рядов партии.

Панков отметил, что спрос с членов партии всегда будет выше. Данная ответственность должна заставить задуматься о том, стоит ли вступать в партию.