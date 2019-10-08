ИА «Ореанда-Новости». Троих сотрудников полиции в Саратове подозревают в применении насилия в отношении задержанного, в частности, в причинении ожогов утюгом, пишет РИА Новости.



Следствие полагает, что полицейские избили 32-летнего мужчину, которого ранее привезли в отдел по подозрению в преступлении. После избиения задержанного пытали утюгом.



Возбуждено уголовное дело, полицейским грозит до 10 лет лишения свободы. Идёт также служебная проверка.