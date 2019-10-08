08.10.2019, 18:21
В Саратове трёх полицейских подозревают в пытках задержанного утюгом
ИА «Ореанда-Новости». Троих сотрудников полиции в Саратове подозревают в применении насилия в отношении задержанного, в частности, в причинении ожогов утюгом, пишет РИА Новости.
Следствие полагает, что полицейские избили 32-летнего мужчину, которого ранее привезли в отдел по подозрению в преступлении. После избиения задержанного пытали утюгом.
Возбуждено уголовное дело, полицейским грозит до 10 лет лишения свободы. Идёт также служебная проверка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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