ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ Второй служебный конь умер в Саратове за последний месяц. Животное, принадлежащее полиции города Саратов скончалось сегодня, в субботу 6 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления министерства внутренних дел.

Ранее в прокуратуру области поступали сообщения об истощении полицейских лошадей. Были проведены соответствующие проверки, в ходи которых было выявлены нарушения ветеринарного законодательства. Кроме этого договоры на поставку кормов для служебных животных так же были заключены с нарушениями.

По факту мошенничества работников и индивидуальных предпринимателей, которые должны были оказывать услуги по уходу за служебными лошадьми, возбуждены уголовные дела.

В сентябре, в пресс-службе МВД отметили, что на 13 сентября текущего года саратовский кавалеристский полк патрульно-постовой службы полиции УМВД насчитывал 22 лошади. Для несения службы использовались 12 животных, а 10 были выбракованы.



Руководство утверждало, что кормления производилось согласно всем номам. После проверок 11 лошадей были переданы фермерам и аграрному университету, 11 остались на службе.

В середине сентября скончался страдавший от истощения кон Торнадо. Сегодня – Зарок. "Сегодня в 10.00 на территории ветеринарной клиники аграрного университета скончался жеребец по кличке Зарок. Возраст 20 лет, масть серая, орловский рысак… При паталогоанатомическом вскрытии… диагноз, поставленный при жизни животного, подтвержден протоколом. Животное скончалось в результате заболеваний сердечно-сосудистой системы и легких, несовместимых с жизнью".

24 сентября конь поступил в ветеринарную клинику на проведения обследования и осуществления дальнейшего лечения. Однако 4 октября животное потеряло сознание и проведение дальнейшей экстренной помощи, ЭКГ, УЗИ сердца и прочей терапии не дало желанных результатов. Животное спасти не удалось.