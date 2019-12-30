Инцидент произошёл на трассе Саратов - Вольск вблизи села Боковка.ДТП со смертельным исходом было зафиксировано сотрудниками Госавтоинспекции Саратовской области сегодня, 30 декабря, примерно в 17-30 по местному времени или в 16-30 по МСК. Автомобиль Opel столкнулся с грузовой машиной Man. В результате столкновения легковой автомобиль разорвало пополам.Они являлись родственниками.По предварительной информации, водитель Opel на повороте не справился с управлением и врезался в грузовой автомобиль.