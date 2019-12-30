30.12.2019, 23:26
В Саратовской области автомобиль разорвало пополам
ИА «Ореанда-Новости». В Саратовской области автомобиль, попавший в ДТП, разорвало пополам. Инцидент произошёл на трассе Саратов - Вольск вблизи села Боковка.
ДТП со смертельным исходом было зафиксировано сотрудниками Госавтоинспекции Саратовской области сегодня, 30 декабря, примерно в 17-30 по местному времени или в 16-30 по МСК. Автомобиль Opel столкнулся с грузовой машиной Man. В результате столкновения легковой автомобиль разорвало пополам. В салоне находилось 2 человека: мужчины 58 лет и 25 лет. Они являлись родственниками.
По предварительной информации, водитель Opel на повороте не справился с управлением и врезался в грузовой автомобиль.
ДТП со смертельным исходом было зафиксировано сотрудниками Госавтоинспекции Саратовской области сегодня, 30 декабря, примерно в 17-30 по местному времени или в 16-30 по МСК. Автомобиль Opel столкнулся с грузовой машиной Man. В результате столкновения легковой автомобиль разорвало пополам. В салоне находилось 2 человека: мужчины 58 лет и 25 лет. Они являлись родственниками.
По предварительной информации, водитель Opel на повороте не справился с управлением и врезался в грузовой автомобиль.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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