11.12.2019, 09:03
В Саратовской области было совершено нападение на двух сотрудников полиции
ИА «Ореанда-Новости». В областном управлении СК РФ сообщают, что в отношении жителя Саратовской области, которого подозревают в том, что он напал с ножом на двух сотрудников полиции, возбуждено уголовное дело. В сообщении говорится, что одному из полицейских потребовалась операция.
По версии следствия, во вторник на двоих полицейских напал 48-летний житель села, расположенного в Балтайском районе, в тот момент, когда они прибыли к нему домой. Одного из полицейских мужчина ранил в живот. Полицейские были в бронежилетах, но это не спасло от проникающего ранения одного из них.
Получивший ранение полицейский сейчас находится в больнице. Сотруднику полиции было проведено в лечебном учреждении оперативное вмешательство. Подозреваемый задержан следователями СК.
По версии следствия, во вторник на двоих полицейских напал 48-летний житель села, расположенного в Балтайском районе, в тот момент, когда они прибыли к нему домой. Одного из полицейских мужчина ранил в живот. Полицейские были в бронежилетах, но это не спасло от проникающего ранения одного из них.
Получивший ранение полицейский сейчас находится в больнице. Сотруднику полиции было проведено в лечебном учреждении оперативное вмешательство. Подозреваемый задержан следователями СК.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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