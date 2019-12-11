По версии следствия, во вторник на двоих полицейских напал 48-летний житель села, расположенного в Балтайском районе, в тот момент, когда они прибыли к нему домой. Одного из полицейских мужчина ранил в живот. Полицейские были в бронежилетах, но это не спасло от проникающего ранения одного из них.Получивший ранение полицейский сейчас находится в больнице. Сотруднику полиции было проведено в лечебном учреждении оперативное вмешательство. Подозреваемый задержан следователями СК.