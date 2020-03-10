ИА «Ореанда-Новости». В Саратовской области на пятилетнего мальчика напала собака. В результате ребёнок с травмами был помещён в больницу. В настоящее время следствие проводит проверку по данному факту, сообщает областное управление Следственного комитета России.

В сообщении говорится, что, по предварительный данным, мать мальчика вместе с ним приехала в село Сторожевка (Татищевский район) в гости к своим родственникам. Вечером ребёнок гулял во дворе дома, и там на него напала собака, которая находилась на привязи и охраняла территорию частного домовладения. В результате полученных травм ребёнок был госпитализирован в одну из больниц Саратова.

В Следственном комитете также добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.