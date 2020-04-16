16.04.2020, 13:46
В Саратовской области выздоровели два человека, болевшие коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». В Саратовской области два человека вылечились от инфекции коронавируса, рассказал Станислав Шувалов, работающий в регионе первым замминистра здравоохранения, рассказывает РИА Новости.
Также саратовский чиновник уведомил о том, что произошло увеличение числа выздоровевших в регионе до тринадцати.
В Саратовской области на текущий момент выявлено семьдесят случаев инфицирования коронавирусом. Жертвами коронавируса в регионе к 15 апреля стали три человека.
Также саратовский чиновник уведомил о том, что произошло увеличение числа выздоровевших в регионе до тринадцати.
В Саратовской области на текущий момент выявлено семьдесят случаев инфицирования коронавирусом. Жертвами коронавируса в регионе к 15 апреля стали три человека.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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