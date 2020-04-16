ИА «Ореанда-Новости». В Саратовской области два человека вылечились от инфекции коронавируса, рассказал Станислав Шувалов, работающий в регионе первым замминистра здравоохранения, рассказывает РИА Новости. 

Также саратовский чиновник уведомил о том, что произошло увеличение числа выздоровевших в регионе до тринадцати. 

В Саратовской области на текущий момент выявлено семьдесят случаев инфицирования коронавирусом. Жертвами коронавируса в регионе к 15 апреля стали три человека.