Также саратовский чиновник уведомил о том, что произошло увеличение числа выздоровевших в регионе до тринадцати.В Саратовской области на текущий момент выявлено семьдесят случаев инфицирования коронавирусом. Жертвами коронавируса в регионе к 15 апреля стали три человека.