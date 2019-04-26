ИА «Ореанда-Новости». Ранее сообщалось, что преподавателю детской музыкальной школы в Сарове насчитали стимулирующую надбавку в сумме 1 рубль. Местные власти назвали законным такую выплаты педагогу.

За полтора года преподаватель из Сарова получил 80 рублей стимулирующих выплат. Из расчетных ведомостей следует, что эта сумма начислялась педагогу за подготовку и выступление учеников на областных, всероссийских и международных музыкальных конкурсах. Стимулирующая сумма составила 1 рубль.

С администрацией города связались журналисты РИА Новости, там пояснили, что «нужно понимать разницу между стимулирующими выплатами и премиями». Сославшись на положение об оплате труда, представитель администрации пояснил, что стимулирующие выплаты педагоги получают лишь при наличии экономии средств после выплаты базовой части зарплаты. Сумму этой выплаты устанавливает специальная комиссия. И формально руководство школы никаких законов не нарушило. По данным властей, средняя зарплата педагогов данной музыкальной школы составляет 36 тысяч рублей.