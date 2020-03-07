ИА «Ореанда-Новости». В Сбербанке объяснили, от чего будет зависеть изменение ипотечных ставок.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин пояснил, что динамика ипотечных ставок будет зависеть от действий Центрального банка.

По мнению Ведяхина, всё зависит от ситуации на рынке и реакции регулятора на изменения ситуации. Он рассказал, что в пятницу на рынке снова «турбулентная» ситуация. Любые изменения в динамике ставок по ипотеке будут производиться после действий регулятора.

В январе средняя ставка по ипотеке в России снизилась до 8,84%, что стало новым историческим минимумом. На данный момент ключевая ставка Банка России составляет 6%.