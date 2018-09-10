ИА «Ореанда-Новости». Опубликованную информацию российских спецслужб о сотрудничестве украинской Службы безопасности в запрещенной в России международной террористической организацией «Исламское государство» (ИГ*) в СБУ назвали очередным фейком.



– Это очередной фейк ФСБ России, просто смешно комментировать, – сказал в понедельник украинскому агентству УНН представитель СБУ.

Ранее мы сообщали, что ФСБ в Смоленской области задержала члена ИГ*, работавшего на украинские спецслужбы. По информации ведомства, он должен был по заданию украинской Службы безопасности и «Правого сектора» убить одного из лидеров самопровозглашённой ДНР. Видеозапись допроса с диверсантом распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержанный мужчина по имени Меджид Магомедов оказался уроженцем Дагестана. На допросе он рассказал российским спецслужбам, что в СБУ снабжали боевиков ИГ* оружием и информацией.

Меджид Магомедов в начале этого года ездил на Украину, чтобы встретиться с «эмиссарами ИГ*» с целью решить вопросы по снабжению северокавказского подполья ресурсами. С его слов, «они познакомили его с представителями Службы безопасности Украины и «Правого сектора»*.

– Они познакомили нас с СБУ, один из сотрудников представился Рустамом, который (говорил), что мы на территории России можем совместно с СБУ делать какие-то теракты и диверсии - это устраивать... дали нам первый заказ, – сказал задержанный на допросе.

Задержанный отметил, что украинские спецслужбы «оказывают активную помощь боевикам ИГ*», снижают их оружием и взрывчаткой.

По словам Магомедова, он получил от сотрудников СБУ задание по ликвидации одного из лидеров ДНР в Смоленской области. И за выполнение задания ему пообещали десять тысяч долларов.

Его задержали во время подготовки к убийству. У него изъяли пистолет с глушителем и боеприпасы, а также самодельное взрывное устройство мощностью полтора килограмма тротила. Имя лидера ДНР, которого он должен был убить, в пресс-релизе ФСБ не сообщалось.

Он также получил одну тысячу долларов «на выезд, чтобы в городе можно было снять жилье и передвигаться».