04.03.2020, 11:15
В Счётной палате появились сомнения в снижении бедности жителей РФ в 2020 году
ИА «Ореанда-Новости». Для выведения из бедности миллион граждан Российской Федерации может оказаться недостаточно новых социальных инициатив. Об этом заявлено в Счётной палате.
По мнению аудиторов, правительственный прогноз по сокращению бедности в РФ до 10,8 процента завышен, так как "на малообеспеченых граждан РФ ориентированы не все инструменты".
Эксперт Лилия Овчарова заявила РБК, что на то, чтобы сократился в этом году уровень бедности, способна реально повлиять лишь программа адресных пособий на детей от 3 до 7 лет для семей, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума.
Эксперт считает, что на сегодня изменения в программе материнского капитала не способны существенно повлиять на уровень бедности в РФ, поскольку все способы обналичивания не являются законными.
По мнению аудиторов, правительственный прогноз по сокращению бедности в РФ до 10,8 процента завышен, так как "на малообеспеченых граждан РФ ориентированы не все инструменты".
Эксперт Лилия Овчарова заявила РБК, что на то, чтобы сократился в этом году уровень бедности, способна реально повлиять лишь программа адресных пособий на детей от 3 до 7 лет для семей, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума.
Эксперт считает, что на сегодня изменения в программе материнского капитала не способны существенно повлиять на уровень бедности в РФ, поскольку все способы обналичивания не являются законными.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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