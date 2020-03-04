Об этом заявлено в Счётной палате.Эксперт Лилия Овчарова заявила РБК, чтоЭксперт считает, что на сегодня изменения в программе материнского капитала не способны существенно повлиять на уровень бедности в РФ, поскольку все способы обналичивания не являются законными.