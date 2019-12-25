В материале агентства Блумберг, которые ссылается на главу сербской компании "Сербиягаз" Душана Баятовича, заявлено о завершении укладки участка газопровода "Турецкий поток", за который отвечала Сербия.В мае следующего года ожидаются через Болгарию первые поставки газа. Болгария к тому времени должна завершить строительство своего участка, передаёт агентство.