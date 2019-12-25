25.12.2019, 13:28
В Сербии заявили о завершении строительства одного из участков "Турецкого потока"
ИА «Ореанда-Новости». В материале агентства Блумберг, которые ссылается на главу сербской компании "Сербиягаз" Душана Баятовича, заявлено о завершении укладки участка газопровода "Турецкий поток", за который отвечала Сербия.
В материале говорится, что предприятиям "Gastrans, созданным российской компанией "Газпром" и государственной компанией Сербии "Сербиягаз", завершена укладка трубопровода протяженностью 403 километра. Трубопровод проходит через все страну. В Сербии его протянули от границ с Болгарией до границ с Венгрией.
В мае следующего года ожидаются через Болгарию первые поставки газа. Болгария к тому времени должна завершить строительство своего участка, передаёт агентство.
В материале говорится, что предприятиям "Gastrans, созданным российской компанией "Газпром" и государственной компанией Сербии "Сербиягаз", завершена укладка трубопровода протяженностью 403 километра. Трубопровод проходит через все страну. В Сербии его протянули от границ с Болгарией до границ с Венгрией.
В мае следующего года ожидаются через Болгарию первые поставки газа. Болгария к тому времени должна завершить строительство своего участка, передаёт агентство.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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