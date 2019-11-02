ИА «Ореанда-Новости» В результате взрыва газа на танкере «Залив Америка» погибли два человека. Очевидцам удалось зафиксировать на камеру момент, когда с верхней палубы судна шёл густой белый дым. Также на кадрах видно, что палуба серьёзно повреждена.

По одной из версий, на танкере взорвался газ, но при этом пожара не было. Троих членов экипажа выбросило в море. Сообщается, что двое погибли, а третий член экипажа ушёл под воду на глазах у спасателей. Его поиски ведутся до сих пор. Следственный комитет возбудил уголовное дело.